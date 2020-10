Comentaristas de “A Fazenda 12” a pontam surtos da acreana Raissa Barbosa como fingimento

A participação de Carol Narizinho no ‘Hora do Faro’, exibido neste domingo (18) pela Record, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter neste fim de semana, mas não pela participação da ex-Panicat em si e sim pelos comentários feitos sobre Raíssa Barbosa por alguns jornalistas e influenciadores presentes no programa.

Ao longo da participação da ex-Panicat no programa dominical de Rodrigo Faro, Fabíola Gadelha e Li Martins afirmaram que explosões de Raissa Barbosa – que sofre com transtorno de borderline – são fingimento.

A ex-integrante do Rouge Li Martins, que também já participou de uma das edições de “A Fazenda”, afirmou que Raíssa teria feito uma “cena” quando chutou diversas coisas após a discussão que teve com a eliminada da semana, Carol Narizinho.

Após o comentário da cantora, a jornalista Fabíola Gadelha também opinou sobre o assunto, repreendendo a atitude da participante: “Eu não preciso chegar nem na metade dessa loucura dela para dar um soco na cara de uma pessoa”.

Carol não concordou com as opiniões das presentes e ao ser questionada por Léo Dias, foi taxativa ao pontuar que não acredita que a colega crie confusões como uma estratégia de jogo: “Eu acho que são verdadeiros, ela é descontrolada mesmo”, afirmou a ex-peoa.

FOGO NO FENO! Raissa perdeu a paciência com Carol Narizinho e pulou as camas para brigar com a peoa! Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/w7qeaLk9RS — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 12, 2020

Embora a situação tenha sido mais abordada no programa por um momento breve, os fãs do reality não gostaram nenhum um pouco dos comentários feitos no programa – já que eles não deixaram claro que Raíssa é diagnosticada com transtorno de borderline e passa por tratamento.

Diversos internautas foram paro o Twitter e detonaram o fato de os convidados do programa terem questionado a veracidade do transtorno mental de Raíssa. Confira alguns dos comentários feitos no Twitter:

#NarizinhoNoFaro hora do faro deu um show de ignorância , pqp agora está bem claro que o Caraí do carelli e eles estão levando o surtos da Raissa como simples show de entretenimento !! Convidados extremamente sem noção #aFazenda12 #AFazenda pic.twitter.com/368vf0KWBZ — luiza vitorio ☯️ (@luizavitorio2) October 18, 2020

gente, que nojo desse pessoal na hora do faro falando que a Raissa faz cena, sendo que a mulher tem um transtorno seríssimo… chocada #NarizinhoNoFaro — Luiza Rocha (@luizarochaxx) October 18, 2020

Inclusive o @euleodias sabe da doença da Raissa e nem se quer toca no assunto. Isso é a prova que a emissora e o diretor do programa (Carelli) usa a doença da Raissa em troca de entretenimento/ibope. #NarizinhoNoFaro #AFazenda12 — rodriggo (@rodtuita) October 18, 2020