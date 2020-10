Chuva de meteoros terá pico nesta semana e será visível no Acre e restante do país

Uma chuva de meteoros de média intensidade denominada Orionídeos terá seu pico nesta quarta-feira (21). O fenômeno poderá ser visto a olho nu pelos brasileiros, dependendo das condições climáticas.

Popularmente conhecida como “estrela cadente”, a chuva de meteoros consiste na passagem meteoroides pela atmosfera terrestre – que, por sua vez, são fragmentos de cometas ou asteroides que se desprendem desses corpos celestes e ficam vagando pelo espaço, em órbitas em torno do Sol.

Segundo o o coordenador do Observatório Didático de Astronomia da Unesp Bauru, Rodolfo Langhi, a Orionídeos ocorre todos os anos, sempre no mês de outubro. “Este é o período no qual a Terra atravessa o rastro de partículas deixadas pelo cometa Halley, cuja passagem mais recente pelo planeta foi em, 1986.”