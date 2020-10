Bruno vira ‘pop star’ em Bragança e intoxicação de atletas pode virar caso de Polícia

Dos 24 integrantes da delegação do Rio Branco-AC, 20 pessoas estão com suspeita de intoxicação alimentar e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança, nordeste paraense.

De acordo com nota do clube divulgada às 11h deste domingo (18), “todos receberam atendimento e deixaram a Unidade às 4:30 da manhã. A suspeita é de intoxicação alimentar. Quatro pessoas não jantaram e não apresentaram sintomas, dentre os quais náuseas, vômitos, febre e tontura”.

Ainda segundo o clube acreano, a delegação se encontra no hotel recebendo medicação e não conseguiu dormir e nem se alimentar. Se o quadro persistir, os integrantes retornarão à UPA e não haverá partida.

A situação já foi relatada à CBF, que aconselhou os responsáveis pelo Estrelão do Norte a realizar um Boletim de Ocorrência em Bragança para investigar a contaminação em massa, informou o clube.

BRUNO EM ESTADO GRAVE

Mais cedo, o Rio Branco informou que os que apresentam sintomas mais graves são Bruno, condenado por assassinato de Eliza Samudio, e o meio Guilherme Campana.

Mesmo condenado por assassinato, Bruno já foi liberado e atendido como ‘pop star’ até mesmo por mulheres na unidade de saúde.

A partida entre Bragantino e Rio Branco está marcada para 15h, no estádio Diogão, na Pérola do Caeté. O jogo pode ser suspenso e remarcado para uma nova data.

O time acreano é o vice-líder do Grupo A, com 12 pontos em 6 jogos, atrás apenas do líder Bragantino, que possui 13 pontos em 6 partidas.