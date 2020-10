Brasil tem 18 estados em queda na média de mortes por covid-19; PB e RN em alta

Dezoito estados apresentaram queda na média móvel de mortes neste domingo (18), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte. Dois apresentaram alta.

Paraíba (25%) e Rio Grande do Norte (440%) foram os estados que apresentaram alta na variação da média de 14 dias. Seis estados e o Distrito Federal mantiveram estabilidade.

A alta do Rio Grande do Norte é puxada pelos números de mortos desta sexta (16), quando foram registrados 111 óbitos. Ao longo da semana, a variação ficou entre 0 e 8.

No Brasil, a média móvel ficou abaixo de 500, mesmo nível registrado no início de maio. Neste domingo, o país apresentou média de 483 óbitos nos últimos sete dias e se mantém em queda na comparação com duas semanas atrás (-27%).

Entre as regiões brasileiras, quatro apresentaram queda: Centro-Oeste (-35%), Norte (-42%), Sudeste (-25%) e Sul (-36%). A região Nordeste se manteve estável (-12%).

Esses dados não levam em conta as informações de Goiás, Rondônia e Minas Gerais. Os dois primeiros não divulgaram seus números hoje por conta de uma instabilidade na plataforma do Ministério da Saúde, e Minas Gerais não atualiza os números da covid-19 aos domingos.

Para medir a situação das mortes por causa da covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias. A operação é a mais adequada para observar a tendência das estatísticas, por equilibrar as variações abruptas dos números ao longo da semana.

O consórcio de veículos de imprensa adotou esse período para verificar as oscilações na média móvel. É possível falar em queda nos números quando a diminuição é maior do que 15% se verificado nos últimos 14 dias —no caso, o período das duas últimas semanas. Caso os números aumentem mais do que 15%, há aceleração da epidemia. Valores intermediários indicam estabilidade.