BR-364: Acidente com caçamba do Exército deixa motorista preso às ferragens

Um acidente na BR-364 entre Rio Branco e Sena Madureira, em um trecho onde o 7º Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC) realiza uma obra de recuperação da estrada, por pouco não terminou em tragédia nesse domingo, 19.

Imagens mostram uma caçamba do Exército tombada após o acidente, além do desespero de outros militares e pessoas que passavam pelo local para ajudar na retirada do motorista que ficou preso nas ferragens.

Um macaco hidráulico foi usado para ajudar na retirada do militar que dirigia o veículo. Apesar de consciente, o motorista teve a perna presa ao volante. Resgatado, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco