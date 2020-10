Andressa desiste de ação que pedia 30% do patrimônio de Gusttavo Lima

Andressa Suita desistiu de mover ação contra o ex-marido, Gusttavo Lima. A coluna Leo Dias teve acesso exclusivo a informações dos dois processos, de alimentos e de reparação. Neles, Andressa alegava ter sido traída pelo sertanejo, pedia a anulação de um pacto pré-nupcial, dizia que abdicou da própria vida em nome da família e, o mais importante, queria 30% de todo o patrimônio do cantor, avaliado em R$ 150 milhões. Este colunista ressalva que as informações que envolvem os menores na peça processual não serão divulgadas nesta matéria para preservá-los. As demais são impressionantes e serão explicadas ponto a ponto, confira!

A defesa de Andressa alegava suposta traição, tendo até anexado provas ao processo. Segundo fontes, apesar de a ex-mulher de Gusttavo Lima ter dito em entrevista que se casou em regime de separação total de bens, os dois fizeram pacto pré-nupcial. Entre as cláusulas, está a de que não poderia haver traição, algo que, segundo a equipe jurídica da influencer, existiu.

Por causa da suposta traição e da quebra desse pacto pré-nupcial, Andressa teria requerido 30% do faturamento do escritório de Gusttavo, o Balada Music, a título de reparação de danos, o que equivaleria a R$ 45 milhões.

Os advogados que representavam Andressa nesses processos ainda teriam se pautado no fato de que a influenciadora abdicou, por muitas vezes, de seu trabalho para cuidar plenamente da família que mantinha com o sertanejo, deixando de assinar vários contratos de trabalho. Assim, ela teria direito à parte da fortuna de Gusttavo.

Vale lembrar que, entre 2014 e 2015, Gusttavo passou por um período de crise e faliu. A falência do cantor se deu após o rompimento de um contrato com a Audio Mix, que resultou em multa para o artista no valor de R$ 12 milhões. A volta por cima do Embaixador é recentes e se deu graças ao sucesso nos dois últimos anos como um dos maiores expoentes do mercado fonográfico. Os cachês astronômicos – antes do período de pandemia, claro –, avaliados em R$ 600 mil, são a prova de que Gusttavo conseguiu se reerguer financeiramente.

Procurados, os advogados de Andressa Suita afirmam que as informações não procedem, mas não especificaram o que a modelo pediu no processo e se ela vai continuar com a ação.