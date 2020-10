Sétima parcela do auxílio emergencial começa a ser paga nesta segunda; vem quem recebe

A sétima parcela do auxílio emergencial de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) começa a ser paga na segunda-feira (19) para 16,3 milhões de beneficiários do Bolsa Família.

O calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do número do NIS, habitual do programa, sempre nos dez últimos dias úteis do mês.

Os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial, estão recebendo a sexta parcela e vão receber as demais do auxílio emergencial e extensão de R$ 300 de acordo com calendário dos Ciclos criado pelo Ministério da Cidadania.

Calendário da sétima parcela do auxílio emergencial para quem tem Bolsa Família

Data de pagamento Quem recebe

19 de outubro Beneficiários com NIS de final 1

20 de outubro Beneficiários com NIS de final 2

21 de outubro Beneficiários com NIS de final 3

22 de outubro Beneficiários com NIS de final 4

23 de outubro Beneficiários com NIS de final 5

26 de outubro Beneficiários com NIS de final 6

27 de outubro Beneficiários com NIS de final 7

28 de outubro Beneficiários com NIS de final 8

29 de outubro Beneficiários com NIS de final 9

30 de outubro Beneficiários com NIS de final 0

Confira quantas parcelas do auxílio emergencial extensão você vai receber

Quem recebeu a primeira parcela em abril terá direito a mais quatro parcelas

Quem teve o auxílio aprovado em maio vai receber mais três parcelas

Quem recebeu a primeira parcela em junho ganha mais duas parcelas

Quem recebeu a primeira parcela em julho vai receber só mais uma parcela

Quem pertence ao programa Bolsa Família vai receber todas as quatro parcelas residuais de R$ 300

O Ministério da Cidadania divulgou o calendário da extensão do auxílio emergencial de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) para os beneficiários que não estão no programa Bolsa Família e definiu todas as datas para o pagamento do benefício até dezembro.

O governo manteve o sistema de pagamentos e saques por ciclos e por mês de nascimentos dos beneficiários, mas alterou os ciclos 3 e 4 e criou os ciclos 5 e 6 (veja calendários completos clicando aqui). O calendário de depósitos vai até 29 de dezembro e o de saques e transferências vai até 27 de janeiro de 2021.

Outra mudança é que nem todos os beneficiários considerados elegíveis nas cinco primeiras parcelas vão receber todas as parcelas do auxílio residual: 27 milhões de pessoas vão receber alguma das quatro parcelas da ajuda de R$ 300 ou R$ 600.