Presidente da Aurora Alimentos, Mário Lanznaster morre aos 80 anos

O presidente da Aurora Alimentos, Mário Lanznaster, morreu neste domingo (18) em Chapecó, no Oeste catarinense. Ele estava internado e desde 2018 tinha a saúde debilitada por causa de um tumor no fígado.

O Governo de Santa Catarina e a Prefeitura de Chapecó decretaram luto oficial de três dias. Entidades lamentaram a morte do empresário, que também era vice-presidente para assuntos estratégicos do agronegócio da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc).

Lanznaster tinha 80 anos e trabalhou até 11 de outubro. Depois, ele foi internado para assistência médica e morreu às 4h23 deste domingo no Hospital da Unimed de Chapecó.

Ele será velado a partir do início da tarde no Ginásio de Esportes da unidade Frigorífico Aurora Chapecó, no Bairro SAIC.

Trajetória

O catarinense da cidade de Presidente Getúlio deixa a mulher e quatro filhos, além de outros familiares e amigos. Lanznaster estava no quarto mandato como presidente da Aurora, cargo que ocupa desde 2007.

Na década de 1960 ele já trabalhava na área, sendo extensionista rural e depois assessor técnico que auxiliou na implantação dos programas de incentivo à suinocultura em Santa Catarina. Além de suinocultor, foi produtor de milho, feijão, soja e trigo.

“Lanznaster nos deixa o exemplo da dedicação ao trabalho, liderou com bravura o empreendimento cooperativo que administrou, colocando-o entre os maiores conglomerados do setor alimentício brasileiro”, informou em nota o presidente da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar.

Além da Aurora e da Fiesc, a Associação Catarinense de Avicultura (Acav), o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado de Santa Catarina (Sindicarne), a Associação das Indústrias de Carnes e Derivados em Santa Catarina (Aindcadesc), a Associação Catarinense de Supermercados (Acats) e a Associação Chapecoense de Futebol emitiram notas de pesar lamentado o falecimento e destacando o legado deixado por Mário.