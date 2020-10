Polícia Civil prende autor de furto à prefeitura de Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI), cumpriu mandado de prisão na manhã deste domingo, 18, e conseguiu prender autor de furto ao predio da Prefitura do município.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul.

O infrator escalou o prédio e arrombou a porta do Departamento Pessoal subtraindo vários objetos e danificou um televisor de 50 polegadas, além disso o infrator quebrou o vidro lateral traseiro de uma caminhonete pertencente a Secretaria de Agricultura.

Após tomar conhecimento do furto, a Polícia Civil deu início às investigações e chegou à autoria de A.B.C, o qual tem vários processos em andamento por crimes de furtos qualificados.

Um desses crimes ocorreu na Regional Criminalística do Juruá.

O presidente do inquérito, delegado Geremias Oliveira, representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado, o representante do Ministério Público foi favorável à medida cautelar pessoal e o juiz decretou a prisão preventiva.

O delegado falou do trabalho investigativo que possibilitou a identificação e prisão do autor do crime.

“Concluímos inquérito policial com sucesso, apuramos todas as circunstâncias, a materialidade e a autoria da infração penal e logramos êxito na prisão do autor”, finalizou Geremias.

O acusado foi encaminhado a Unidade Penitenciária Manuel Neri da Silva e ficará à disposição da Justiça.