Moradores registram chuva de granizo em comunidade rural no AC durante fim de semana

Em uma comunidade da zona rural de Assis Brasil, os moradores registraram uma chuva de granizo na tarde deste sábado (17). Cherlivan Cavalcante disse que estava ocorrendo uma comemoração ainda em alusão do Dia das Crianças pela igreja Assembleia de Deus Sementes da Vida no ramal Icuriã, quando a chuva começou.

Por volta das 13h, a chuva começou e depois perceberam que o barulho estava diferente. “Depois de 10 minuto que começou a chover, o barulho foi ficando mais forte e aí percebemos que era granizo. A chuva estava forte e demorou cerca de uma hora e meia”, conta.

O meteorologista Alejandro Fonseca disse que não ficou sabendo do registro no interior do estado, mas diz que é algo que pode ocorrer na região e explica como isso acontece.

“Na parte superior da troposfera as nuvens têm água em forma de gelo. Na Amazônia essa parte superior pode atingir alturas entre 12 km e mais de 16 km de temperaturas inferiores a -30°C ou -40°C. Nessas condições, a água está em estado sólido e ao precipitar fica no estado líquido no percurso até o solo, ordinariamente ocorre assim. Mas, em algumas ocasiões esse gelo ao cair não experimenta temperaturas que o levem a ser transformar em água no estado líquido e permanecem como gelo até atingir o solo”, explica.

Cavalcante diz ainda que não houve prejuízos na comunidade e que todos ficaram surpresos e animados com o fenômeno.