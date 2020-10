Monitorado fica ferido após pular telhados em tentativa de fuga no bairro Cidade Nova; veja o vídeo

O monitoramento por tornozeleira eletrônica Maycon Félix Dias caiu do telhado de uma casa ao tentar fugir da polícia, na tarde de sexta-feira (16), na rua Coelho Ramos, no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma denúncia via Ciosp informou que o monitorado estava vendendo entorpecentes na própria casa e usava uma arma de fogo. De posse da informações, uma guarnição da Polícia Militar e outra do monitoramento do Iapen se deslocaram até a casa denunciada.

Ao chegar no local, as guarnições chamaram pelo monitorado, mas uma mulher que se dizia companheira de Maycon foi atender e dificultou a entrada na residência, como também o acesso da equipe do Iapen ao preso.

Os policiais receberam a informação, minutos depois, de que o monitorado havia cortado a tornozeleira e, no mesmo momento, o apenado foi visto pulando o muro nos fundos da residência, dando início assim a uma perseguição policial.

O monitorado tentou fugir pelos telhados das casas vizinhas, mas ao pular no telhado da varanda de um residência, caiu e não conseguiu mais levantar. Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento da queda do apenado.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e levou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco. No caminho, Maycon ainda tentou fugir de dentro da ambulância do Samu, mais foi contido por um policial penal que estava no interior do veículo e foi levado ao PS com suspeita de fraturas.

Foi feito uma revista no interior da residência do apenado e foi encontrada uma arma de fogo com munições intactas, como também matérias para embalar drogas e mais 4 trouxinhas de cocaína e uma balança de precisão.

Após ser levado ao PS, o homem foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos cabíveis.