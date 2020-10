Influenciador morre de covid-19 após dizer que doença não existia

Um influenciador digital ucraniano especializado na área fitness morreu ontem aos 33 anos em decorrência da covid-19. Dmitriy Stuzhuk chegou a dizer que o novo coronavírus não existia antes de adoecer.

De acordo com relato de sua ex-esposa Sofia, publicado pela imprensa inglesa, Stuzhuk contraiu a doença durante uma viagem para a Turquia. Ele chegou a receber alta do hospital, mas teve complicações cardíacas e foi hospitalizado novamente.

“Seu estado é extremamente grave. Ninguém pode fazer nada com isso. Fiz tudo o que pude para que o pai dos meus três filhos vivesse. Mas nada depende de mim agora”, disse, horas antes de anunciar a morte, em declaração reproduzidas pela Sky News.

Durante a internação, Stuzhuk postou uma foto nas redes sociais dizendo que covid-19 era uma doença séria, apesar de sua descrença inicial.

“Quero compartilhar como fiquei doente e alertar fortemente a todos. Eu pensava que covid não existia… até que fiquei doente. Covid-19 não é uma doença simples. É grave.”, escreveu.

Dmitriy era conhecido por compartilhar com mais de um milhão de seguidores um estilo de vida saudável, com atividades físicas e dicas de alimentação. Ele deixa três filhos, o mais novo com apenas nove meses.