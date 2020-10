17 integrantes da delegação do Rio Branco-AC são internados com suspeita de intoxicação alimentar

A delegação do Rio Branco-AC, que está hospedada em um hotel da cidade de Bragança, no interior do Pará, onde a equipe tem compromisso marcado diante do Bragantino-PA, neste domingo (18), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, passou por um momento difícil durante a madrugada.

Após o jantar no hotel, 17 jogadores sentiram-se mal, inclusive vomitando, e precisaram receber atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Segundo informações repassadas pelo chefe da delegação acreana, jornalista Jairo Barbosa, a suspeita é de intoxicação alimentar. O goleiro Bruno e o meia Guilherme Campana foram os que ficaram em condição mais preocupante. Os jogadores precisaram ficar na UPA até as 4h.

Diante do problema, o presidente do Estrelão, Valdemar Neto, entrou em contato com o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, para que o dirigente, que é um dos vice-presidentes da CBF, possa intervir para que a partida contra o Bragantino-PA seja cancelada e remarcada para data posterior.

O clube acreano entende que os jogadores não têm condições de entrar em campo para o confronto por conta do desgaste que causou o episódio. A CBF ainda não se posicionou.

Rio Branco-AC e Bragantino-PA se enfrentam neste domingo, a partir das 15h (de Brasília), no estádio Diogão. O confronto vale a liderança do grupo 1. O Estrelão é o vice-líder do grupo com 12 pontos. O Tubarão do Caeté lidera com 13.