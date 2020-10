Na inauguração da sede da Defensoria em Tarauacá, Gladson evita Rocha e clima fica pesado entre os dois

Na manhã deste sábado (17), o governador Gladson Cameli cumpriu agenda em Tarauacá e inaugurou a nova sede da Defensoria Pública do Estado. O vice-governador Rocha foi primeiro a chegar ao evento acompanhado do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) e do diretor da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Pedro. Em seguida chegou o governador Gladson, com sua comitiva, cumprimentando todo o público, mas evitou falar com seu vice, que permaneceu em uma cadeira distante do chefe do Executivo.

Rocha, não digeriu ainda a exonerações, de uma só vez, de seis indicados seus, na última sexta-feira (16).

Na mesma agenda, Gladson Cameli realizou a inauguração da nova estrutura da Biblioteca Pública Estadual Professor Anselmo Marinho Lessa. A instituição recebeu o investimento de aproximadamente R$ 856 mil, e conta com um novo acervo, equipamentos e mobiliários modernos. O prédio recebeu nova cobertura, pintura externa e interna, instalação elétrica, plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, estacionamento, banheiro adaptado para cadeirantes, instalação hidrossanitária, climatização e nova identidade visual.

Finalizando sua agenda na terra do abacaxi, Cameli entregou títulos definitivos de propriedades para famílias dos bairros da Praia, Copacabana e Centro.

Participaram do evento, também, o deputado federal, Jesus Sérgio (PDT) e o secretário de estado, Ítalo Medeiros, além de outras autoridades.