Mulher fica ferida após carro colidir com poste no bairro Bosque

Um grupo de jovens sofreu um acidente na noite desta sexta-feira (16), na Avenida Nações Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, os jovens estavam em um carro modelo HB20, de cor branco e placa QLV 4063, quando o rapaz que conduzia perdeu o controle e invadiu a pista contrária e bateu em um poste de energia.

Com a força do impacto, uma jovem identificada com Raquel da Silva e Silva, de 21 anos, que vinha como passageira no banco traseiro, acabou ficando desacordada.

Os outros jovens saíram do carro e pediram para um motoboy que passava pelo local ir até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ficava a poucos metros do local, pois os celulares estavam com problemas após o acidente.

O Samu esteve no local e levou a jovem ao pronto-socorro de Rio Branco. Raquel continuou desacordada quando deu entrada no setor de trauma do PS. O estado de saúde dela é estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. Após os procedimentos o veículo foi entregue para uma pessoa habilitada que levasse ate a residência do proprietário.