Mais um peão de fazenda é baleado na fazenda na divisa do Acre com o Amazonas

O peão de fazenda Sérgio Barbosa Gomes, de 31 anos, foi baleado na manhã desta sexta-feira (16), na Fazenda Colatina, no km 90 da estrada de Boca do Acre, na divida dos estados do Acre e do Amazonas.

De acordo com informações da polícia, nesta fazenda está ocorrendo um conflito, pois uma parte dos fundos da propriedade rural foi tomada por posseiros e, mesmo após reintegração de posse, várias famílias não saíram das terras.

Por conta disso, os peões da fazenda estão andando agora com coletes a prova de balas. Sérgio usava a proteção, mesmo assim, acabou sendo baleado. Uma pessoa não identificada efetuou dois disparos contra o peão.

A trajetória de um dos tiros, que acertaria o abdômen da vítima, foi impedida por causa da proteção balística. O segundo disparo atingiu o braço de Sérgio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de Sérgio é considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido para colher informações. Nenhum suspeito foi encontrado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil do Acre.

Esse é a segunda tentativa de homicídio contra peões na Fazenda Colatina. No dia 11, Edenilson dos Santos foi baleado próximo a uma área de mata. O disparo veio do meio da vegetação. Ninguém foi preso na ação.