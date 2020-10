Maior qualidade na saúde, educação e incentivo a economia criativa são propostas de Thomazini

Assessoria do candidato

O ano de 2020 foi impactante para o mundo todo. A Covid19 escancarou as desigualdades sociais e os atendimentos nas áreas de saúde, educação e economia.

Milhares de pessoas morreram por falta de medicamentos, UTIs.

A economia fez vítimas tanto quanto a própria Covid19.



É preciso se reinventar e neste aspecto, Alexandre Thomazini, candidato a vereador pelo AVANTE, tem experiência na economia e na saúde por sentir na pele a avalanche do caos causado pela Pandemia nesses dois setores.



E, nesse aspecto Thomazini, tem encontrado apoio nas comunidades sedentas de voz na Câmara Municipal.

Segundo Alexandre, a crise econômica acentuada pela Pandemia exige que se crie mecanismos de apoio aos empreendedores individuais, que nesse período foram obrigados a fechar as portas de seus negócios, e que necessitam voltar ao mercado para gerar renda e empregos.



“Sofremos na pele o impacto da economia e sabemos exatamente o que precisar ser feito para apoio e abrir linhas de créditos no âmbito municipal, e esse é um compromisso que assumo com os empreendedores” afirmou Thomazini.



O candidato já participou de mais de 80 reuniões em bairros das regionais de Rio Branco, e diz ser unânime a esperança da população de ter um representante que efetivamente mude o quadro atual da saúde e educação. “Ficamos sensibilizados com os apoios recebidos e a esperança depositada em nossas propostas. Estamos ouvindo, coletados as maiores necessidades, e todas sem exceção fazem parte da nossa proposta de trabalho na Câmara Municipal de Rio Branco” declarou Alexandre Thomazini, que concorre com o número 70.000