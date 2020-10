Jamyl Asfury realiza caminhadas em bairros da capital e faz reunião com líderes evangélicos

Neste Sábado o candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSC Jamyl Asfury, realizou uma caminhada nos bairros Montanhês, Caladinho e Jorge Lavocart. Ele visitou casas e comércios entregando seu material de campanha e recebeu muitas manifestações de apoio à sua candidatura.

Logo após, o candidato participou da reunião com líderes evangélicos e candidatos a vereadores no galpão do partido, para assinar um termo de compromisso político eleitoral de parcerias público-privadas firmada pelo candidato junto às igrejas cristãs de Rio Branco, visando beneficiar as famílias rio-branquenses com serviços sociais.

“Teremos muitos projetos executados em todos os bairros de Rio Branco e as igrejas têm estruturas que podem ajudar em muito a administração. E nós como gestores vamos regularizar todos os templos na parte fundiária e imobiliária” garantiu Jamyl.

Na reunião Jamyl ouviu vários manifestos de apoio ao projeto “Rio Branco Feliz, Deus Governando com a Gente” que ele lidera nessa eleição.

Em discurso o candidato agradeceu a presença dos pastores e aproveitou para comentar a última pesquisa do IBOP publica. Para ele não condiz com a realidade das ruas.

“Tivemos aqui na reunião pastores de vários bairros da cidade declarando apoio à nossa candidatura e todos os dias muitas pessoas nos abordam nos bairros declarando apoio, porque será que esses votos não aparecem nas pesquisas? Acho que tem alguma coisa errada aí.” Disse Jamyl Asfury.