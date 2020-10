‘Ela pode pegar uma faca e matar alguém’, diz Juliano Ceglia sobre a acreana Raissa Barbosa

Juliano Ceglia opinou sobre a briga entre a acreana Raissa Barbosa e Luiza Ambiel, que aconteceu na tarde de hoje em “A Fazenda 2020” (RecordTV).

Pouco tempo depois de Raissa ter um ataque de fúria e quebrar a porta do banheiro, o jornalista foi conversar com a atriz para saber o que houve. Ao chegar no quarto, Luiza fez um pedido a ele.

VEJA: Acreana Raissa Barbosa quebra porta de banheiro após discussão em A Fazenda

“Aconteça o que acontecer, segura na minha mão. Se eu encostar a mão nela, eu vou ser expulsa, então quero que você segure na minha mão. Puxe meu cabelo se precisar.”

Juliano prometeu ajudá-la, mas criticou o atual clima da casa. “Semana que vem eu quero ir para a roça. Não dá. Não quero ficar nesse sanatório”. Biel, que entrou no quarto, fez coro a Luiza para fazer com que ele mudasse de ideia.

Com a discussão envolvendo mais peões, Luiza alertou: “Enquanto ela estiver fazendo isso com móveis, é uma coisa. Agora, a hora que pegar uma pessoa…”, especulou. Biel negou essa possibilidade, mas Luiza insistiu: “Eu achei que ela ia pular em mim aqui”, afirmou. O jornalista então tomou a palavra.

“Duas hipóteses: ou é show ou é real. Se for real, ela pode pegar uma faca a qualquer momento e matar alguém.”