Dupla é presa com 17 kg de drogas e um jacaré no interior do Acre

Os jovens Jonathan Dias da Silva, 21 anos, e Raimundo Nonato da Silva Ferreira, 19, foram presos acusados de tráfico de drogas e crime ambiental, na noite de sexta-feira (16), na Avenida Avelino Leal, no bairro Copacabana, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Tarauacá, através do Grupo Tático, foram acionados para atender uma denúncia anônima, que dizia que os homens chegaram a cidade de Tarauacá ainda pela noite transportando drogas.

Segundo a denúncia, os acusados haviam comprado grande quantidade de drogas de uma facção criminosa de Cruzeiro do Sul e estavam transportando aos municípios próximos, para posteriormente comercializar na cidade e abastecer as “bocas de fumos” locais.

De posse das informações, a guarnição se deslocou até a BR-364, para fazer uma barreira policial. Ao avistaram os homens, que estavam em uma motocicleta, foi dada ordem de parada, a qual não foi obedecida. Para se livrar momentaneamente dos militares, os criminosos jogaram a motocicleta em cima dos agentes e tentaram fugir.

Próximo a rodoviária de Tarauacá, os bandidos acabaram batendo em uma guarita de madeira. Foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para socorrer e levar ao hospital um dos criminosos que ficou ferido no acidente.

Os policiais revistaram uma bolsa que os jovens carregavam e encontaram 17 quilos de maconha e um jacaré. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Tarauacá, para os procedimentos cabíveis.

O grupo Tático do 7° Batalhão da Polícia Militar vem realizando diversas apreensões de drogas no município de Tarauacá, combatendo de frente a criminalidade e enfraquecendo o tráfico de drogas na região.

Nos últimos meses foram apreendidos mais de 40 quilos de maconha e cocaína, dando um duro golpe nos traficantes e deixando as organizações criminosas no prejuízo.