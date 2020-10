Rocha diz que Gladson também recebeu diária para ir ao Madeira e gasto com avião supera R$ 40 mil

O vice-governador Major Rocha (PSDB) entrou em contato com a reportagem para comentar a matéria do Notícias da Hora desta sexta-feira (16) a respeito do pagamento de quase R$ 10 mil em diárias para o ele e assessores direto de seu gabiente, para passar pouco mais de três horas no evento, que aconteceu no início de outubro na ponte do Madeira, conforme o portal Transparência revela.

Segundo Rocha, além de o governador Gladson Cameli (Progressistas) receber as mesmas diárias, o chefe do Executivo teria o dobro de assessores que ele no evento. Rocha destaca que Cameli levou toda a equipe da Seinfra e da Secom e que todos receberam diárias. O vice-governador afirma ainda que o avião usado pelo governador na agenda teria custado mais de R$ 40 mil.

“Gladson Cameli levou consigo uma estrutura hollywoodiana apenas para uma simples visita”, diz Rocha, acrescentando que os fatos precisam ser expostos de forma justa e colocando todos os personagens que participaram e receberam para “a visita da obra no Estado de Rondônia”. Rocha destaca que os pagamentos não são ilegais, mas que mostrando apenas as despesas do vice-governador fica um informe tendencioso.

Gladson recebeu uma diária e meia para participar da inauguração do Teatro dos Náuas Alberto Lôro, em Cruzeiro do Sul, e à ponta do Abunã, para recepcionar o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. Além do governador, o assessor Flávio Pereira de Souza também recebeu a mesma diária. Ou seja, R$ 1.038,66.