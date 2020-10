Homens do Exército devem atuar no primeiro turno das eleições no Acre

Homens das Forças Armadas vão atuar no primeiro turno das eleições de novembro deste ano. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Jônathas Carvalho.

O TRE informou que na terça-feira (13) a presidente do órgão, desembargadora Denise Bonfim, participou de uma reunião como com representantes do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC) e do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), para firmar a parceria.

“O pessoal do Exército vai ajudar a gente na véspera e no dia da eleição. A véspera é porque tem as urnas que vamos instalar e eles vão cuidar destas urnas. E no dia também na hora do recolhimento das urnas”, disse Carvalho.

O diretor do TRE disse que ainda não sabe quantos homens do exército devem atuar no dia das eleições e que este detalhe entre outros ainda devem ser discutidos nos próximos dias.

“A gente ainda não chegou nesta fase [dos números]. Nós temos o desafio na pandemia de não aglomerar pessoas então o ostensivo das forças armadas e da PM [Polícia Militar], também é para quem as pessoas que estão à disposição da justiça eleitoral possam pedir ajuda em caso de descumprimento das regras de distanciamento”, acrescentou.

Carvalho disse que o pedido de reforço das forças armadas é para garantir a ordem e ter um pleito tranquilo. O G1 não conseguiu contato com a assessoria de comunicação do Exército, que informou que não vai se posicionar.