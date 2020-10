Homem é executado a tiros dentro do próprio carro em Rio Branco

Josias Ferreira de Araújo, de 31 anos, foi morto com dois tiros, na noite desta sexta-feira (16), dentro de um carro no Ramal do Açude, no Polo Geraldo Mesquita, na região do Calafate, em Rio Branco.

Populares disseram à polícia que viram o homem dirigindo um carro de modelo Gol Branco de placa QWM-3A72, em baixa velocidade pelo ramal, quando parou em um trecho com muitos buracos. Poucos minutos depois, foram ouvidos barulhos de disparos.

Ainda segundo populares, homens armados foram vistos fugindo do local em outro carro não identificado, que dava cobertura ao crime. A Polícia Militar foi acionada e não conseguiu localizar autores do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local só pode atestar a morte da vítima.

A área foi isolada para a perícia, que constatou que a vítima foi atingida por dois tiros, sendo que um atingiu no olho e outro a cabeça, que teriam sido disparos por bandidos que estavam do lado de fora do carro.

Após os procedimentos no local, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o veículo removido por um guincho.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

ESTIVEMOS NO LOCAL: