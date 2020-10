Funcionário público tem pé dilacerado após colisão entre carro e moto no interior do Acre

O funcionário público Ramires Celestino de Souza, 47 anos, teve o pé dilacerado após sofrer um grave acidente na tarde desta sexta-feira (16), na Avenida Brasil, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, Ramires trafegava no sentindo bairro-centro, quando acabou colidindo violentamente contra uma caminhonete de cor preta em um cruzamento da avenida.

Ainda segundo a polícia, a caminhonete passou no cruzamento sem dar preferência à motocicleta. Após a colisão, a vítima foi arremessada e na queda bateu a cabeça contra o solo e teve o pé dilacerado. O motorista do veículo fugiu depois do acidente e não prestou socorro a vítima.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou a vítima ao Hospital João Câncio Fernandes. Após receber atendimento, o homem foi transferido ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.