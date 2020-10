Entregador dorme enquanto pilotava moto e colide contra poste no bairro Cerâmica

O entregador Rúbens Ferreira da Silva, 19 anos, sofreu um acidente na tarde desta sexta-feira (16), na rua da Escola Mário de Oliveira, no bairro Cerâmica, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações de autoridades na área de trânsito, Rúbens trafegava em uma moto e tentou fazer uma ultrapassagem, mas acabou dormindo na direção e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica. Após a colisão, a vítima foi arremessada e bateu a cabeça contra o asfalto.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O rapaz quebrou uma perna, o quadril e sentia fortes dores na coluna e na cabeça. O estado de saúde dele, no entanto, é estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A motocicleta foi entregue a um amigo de Rúbens, que se responsabilizou em remover o veículo do local até a casa da vítima.