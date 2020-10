ROTAM desarticula ponto de venda de drogas e apreende munições

Uma equipe da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM/BOPE) desarticulou, na tarde dessa quarta-feira, 14 de outubro, um ponto de venda de drogas, na Invasão do Panorama. Na ação, também foram apreendidas munições.

A guarnição patrulhava quando realizou abordagem a dois cidadãos, sendo um deles um adolescente de 15 anos e outro um adulto de 25 anos. Nas buscas foram encontradas 24 barrinhas de maconha, 11 munições, sendo 07 de calibre 22 e 04 de calibre 32.

Questionados sobre as munições, os homens informaram o endereço do proprietário, onde foram localizadas mais 06 munições de calibre 22. Um dos abordados, após consulta, constatou ser evadido do Sistema Prisional.

O trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.