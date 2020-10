Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, é assessor do senador Chico Rodrigues, encontrado com dinheiro na cueca

Sobrinho de Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, é assessor parlamentar do vice-líder no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela Polícia Federal em Boa Vista (RR) com dinheiro escondido entre as nádegas. O primo do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) tem o cargo “SF02”, um dos mais altos do Senado, com salário de R$ 22.943,73 por mês.

O senador teria sido encontrado com dinheiro vivo escondido entre as nádegasdurante a operação Desvid-19, da Polícia Federal, realizada em Boa Vista nesta quarta-feira (14). Quando era deputado federal, Jair Bolsonaro disse ter “quase uma união estável” com o parlamentar.

Léo Índio é filho de Rosemeire Nantes Braga Rodrigues, irmã de Rogéria Nantes, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Rogéria disputa uma vaga na Câmara Municipal do Rio.

Em abril de 2019, quando foi nomeado no gabinete de Chico Rodrigues, Léo Índio, enviou uma nota à imprensa dizendo que sempre acreditou “na meritocracia e no valor do trabalho, verdadeiro fiador das liberdades individuais. A boa política, entretanto, é indissociável de mim desde a infância”.

“Minhas características profissionais são fruto de duas décadas de trabalho árduo e de preciosas lições aprendidas em família. Assim herdei o apreço pela honestidade e o amor pela Pátria, valores que compartilho também com quase sessenta milhões de brasileiros que confiaram seu voto em meu tio, Jair”, continuou.

“O Senador Chico Rodrigues, assim como eu, é parte dessa multidão que confia no projeto do nosso Presidente e, a partir de hoje, juntos, não mediremos esforços para honrar a missão de servir ao País, especialmente ao Estado de Roraima”.