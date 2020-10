Vendaval derruba coberturas, árvores e 10 famílias são retiradas de casas no interior do Acre

Os fortes ventos registrados na tarde dessa terça-feira (13) causou transtornos aos moradores da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Segundo informações da Defesa Civil, ao menos 10 famílias precisaram ser retiradas de suas casas por conta de destelhamentos.

O vendaval começou por volta de 15h30 em Cruzeiro do Sul e derrubou árvores, cobertura de casas e prédios, telhas caíram sobre um carro e parte da cidade ficou sem energia elétrica por cerca de cinco horas.

O coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, José Lima, informou que das 10 famílias retiradas de casas, algumas foram levadas para aluguel social e outras para casa de parentes. Segundo ele, ainda está sendo feito um levantamento de todos os danos e a prefeitura deve se reunir com os órgãos responsáveis para ver quais medidas devem ser tomadas para auxiliar essas famílias.

“A gente já previa isso aí, já estávamos nos preparando para esse fenômeno de quando começam as primeiras chuvas no final do ano, porém a gente não esperava que fosse tão forte como aconteceu. Foram vários destelhamentos, caiu parte de algumas casas e muitas árvores também caíram. Estamos em campo fazendo levantamento, daqui a pouco vamos reunir toda parte estrutural do município para ver as providências que vão ser tomadas, algumas pessoas estão em aluguel social e outras em casas de parentes, porque não tiveram condições de permanecer nas casas”, disse Lima.

O camelô Wilame Sabino Xavier, de 38 anos, teve a casa destruída pela ventania. Ele contou que tinha trabalhado por cerca de um ano juntando dinheiro para concluir a construção da residência e também chegou a vender a motocicleta que tinha. A família tinha se mudado para o local no último sábado (10) e viu o imóvel praticamente cair durante o forte vento.

“A situação é complicada e a gente não sabe nem o que fazer, cheguei e fiquei desesperado. Nós tínhamos uma moto, mas nos desfizemos dela para conseguir terminar nossa casa, estava com poucos dias que tínhamos nos mudado e ontem aconteceu isso. Mas, nada acontece sem a determinação de Deus e creio que Ele vai nos ajudar. Se alguém quiser dar uma ajuda, será bem-vinda. Caiu muito tijolo dentro de casa, mas não ficou ninguém ferido, poderia ter acontecido coisa pior. Se Deus quiser, nós vamos conseguir tudo de novo”, afirmou o camelô.

O autônomo Osmildo Souza estava trabalhando em uma casa quando o vendaval derrubou a cobertura de uma casa em cima de seu carro, em Cruzeiro do Sul.

“Estava fazendo um serviço aqui e quando a gente viu foi o vento já trazendo tudo daqui. Foi muito barulho, pelo que dá para perceber quebrou o retrovisor, arranhou também algumas coisas, mas acredito que o prejuízo não foi muito não”, contou.

A professora Maria da Conceição Silva Oliveira teve a cobertura da casa toda danificada. “Foi um susto muito grande, porque desabou o canto de alvenaria da minha casa no segundo piso. Tirou folhas de zinco de 12 metros de cima da casa e jogou na rua. Acho que foi tipo um redemoinho que deu, o vento suspendeu a cobertura muito pesada. Tirou toda cobertura. Graças a Deus que não aconteceu um acidente maior”.

Na capital, Rio Branco, o vendaval começou por volta das 18h e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram atendidas 19 ocorrências. Entre elas de quedas de árvore, destelhamentos e para avaliação da situação de casas e árvores. Os atendimentos se estenderam até a madrugada desta quarta (14).