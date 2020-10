Trabalhador é vítima de tentativa de homicídio no Calafate; bandidos estavam em carro

O trabalhador Thiago dos Santos, de 33 anos, foi baleado, na tarde desta quarta-feira (14), na rua Chico Mendes, no bairro Novo Calafate, na região do Calafate, em Rio Branco

Segundo informações da Polícia Militar, o homem é dono de uma loja de vídeo game e estava chegando no local quando foi surpreendido por quatro criminosos que estava em um carro modelo Virtus de cor cinza.

Os bandidos baixaram os vidros do veículo e atiraram contra Thiago, que foi atingido por apenas um dos disparos no braço esquerdo. Após a ação, os criminosos fugiram.

Amigos rapidamente colocaram Thiago dentro de um carro e o levaram ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo a equipe médica, o projétil transfixou o braço, entrou pela região do peito da vítima e ficou alojado no abdômen. O estado de saúde dele é gravíssimo.

Segundo informações de funcionário do PS que conhece a vítima, Thiago também trabalha em uma empresa consertando os ares-condicionados do hospital.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado por Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).