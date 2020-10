Mulher baleada pelo ex no Acre ficou em estado vegetativo e acusado vai a júri popular

Jacicleia de Castro Vieira, de 39 anos, que foi atingida com três tiros pelo ex-companheiro em junho deste ano, já está em casa e ficou em estado vegetativo. A informação foi confirmada ao G1, nesta quarta-feira (14), pela mãe dela, Nair Castro, que preferiu não comentar mais sobre o caso.

Abalada com a situação da filha, Nair disse que não se recorda há quantos dias Jacicleia deixou o pronto-socorro de Rio Branco e voltou para casa. Limitou-se a dizer que a filha está sob seus cuidados e de uma outra pessoa.

No final do mês de setembro, o Luiz Felipe Santos de Azevedo, denunciado pelo crime de tentativa homicídio com a qualificadora de feminicídio, foi pronunciado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar e, por isso, vai a júri popular. O julgamento ainda não tem data marcada.

O G1 não conseguiu contato com nenhum dos dois advogados de Azevedo listados no processo até última atualização desta reportagem.

No dia do crime, a vítima retornava da cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre, no carro dela com um homem de 31 anos, quando foi perseguida pelo suspeito no bairro Santa Helena, região do Segundo Distrito da capital acreana. Ao encostar o carro ao lado da mulher, o ex-companheiro atirou três vezes.

Ela passou por cirurgia na cabeça e foi internada em estado gravíssimo na UTI do Pronto-Socorro. Três dias após o crime, o suspeito de atirar em Jacicleia se entregou na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Ele confessou o crime e foi indiciado por feminicídio tentado.

Jacicleia é estudante de gestão hospitalar e gestão em saúde pública na Faculdade Sensu Acre. Para ajudar a aluna, a coordenação da faculdade chegou a fazer uma campanha entre os estudantes para arrecadar dinheiro e ajudar a adaptar o quarto e banheiro da casa de Jacicleia antes dela receber alta.