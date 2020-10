Homem é executado com três tiros na estrada do Quixadá

Um homem ainda não identificado foi morto com três tiros, na noite desta quarta-feira (14), no km 5 da estrada do Quixadá, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, criminosos teriam levado o homem ao meio da estrada para efetuar a execução. A vítima foi atingida por um tiros nas costas, um na cabeça e outro na perna. Após a ação, os assassinos fugiram.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido e isolaram a área para o trabalho da perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

Os PMs colheram informações e tentar procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. A motivação é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).