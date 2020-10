Candidata a vereadora Raimundinha lança campanha e arrasta multidão na Baixada da Sobral

A candidata a vereadora de Rio Branco e assistente social Raimundinha lançou a campanha no dia 3 de outubro em um buffet no bairro João Paulo 2, na Baixada da Sobral. O lançamento contou com a presença do candidato a prefeito pelo PSC, Jamyl Asfury.

Segundo a candidata, o lançamento que foi feito e organizado pela própria comunidade, conseguiu colocar 300 pessoas no espaço. A mesma lamenta não ter estrutura para buscar os outros que queria estar presentes.

Raimundinha é conhecedora da área periférica da Baixada da Sobral e sabe das problemáticas da região. Ela chegou assumir como coordenadoria do CRAS Sobral e possui um excelente trabalho com a terceira idade da região

A campanha tem a participação e organização dos moradores, que assumiram o compromisso de tentar eleger a Raimundinha a vereadora representando a Baixada da Sobral.

Ao longo dos dias, muitas pessoas estão se voluntariando para ajudar na campanha, que está sendo feita de casa em casa e de pé no chão. Nas visitas, a candidata consegue ouvir e entender melhor o anseio da comunidade, deixando um pacto de confiança, compromisso e votos.