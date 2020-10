Caixa paga hoje nova parcela do auxílio emergencial para 3,6 milhões de pessoas

Nascidos em junho vão ter depositada alguma parcela do auxílio nesta quarta-feira (14); 2,3 milhões de pessoas recebem a sexta parcela no valor de R$ 300

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta quarta-feira (14) alguma parcela do auxílio emergencial para para 3,6 milhões de beneficiários nascidos em junho.

Destes, 2,3 milhões de pessoas que receberam a primeira parcela em abril vão ter depositada a sexta parcela no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

Para sacar ou transferir o dinheiro para outra conta, vão ter de esperar a data de liberação definida nos calendários de saque pelo Ministério da Cidadania (veja calendário completo de depósitos e saques abaixo).

Quantas parcelas do auxílio de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) vou receber?

O Ministério da Cidadania divulgou o calendário da extensão do auxílio emergencial de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) para os beneficiários que não estão no programa Bolsa Família e definiu todas as datas para o pagamento do benefício até dezembro.

O governo manteve o sistema de pagamentos e saques por ciclos e por mês de nascimentos dos beneficiários, mas alterou os ciclos 3 e 4 e criou os ciclos 5 e 6 (veja calendários completos clicando aqui).

O calendário de depósitos vai até 29 de dezembro e o de saques e transferências vai até 27 de janeiro de 2021.

Outra mudança é que nem todos os beneficiários considerados elegíveis nas cinco primeiras parcelas vão receber todas as parcelas do auxílio residual: 27 milhões de pessoas vão receber alguma das quatro parcelas da ajuda de R$ 300 ou R$ 600.