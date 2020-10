Agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta quarta (14)

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda de campanha nesta quarta-feira (14). Assinatura de termo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), muitas atividades durante o dia e proximidade com apoiadores são destaques nas agendas dos postulantes, informaram as assessorias.

Daniel Zen (PT) – Visita o comércio de Rio Branco ao longo do dia e cumpre agenda na OAB, com assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis. Finaliza o dia com vereadores.

Jamyl Asfury (PSC) – Manhã: Visita em empresa, assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis na OAB. Tarde: Continua com visitas nas empresas. Finaliza o dia com reunião no bairro Caladinho.

Jarbas Soster (Avante) – A assessoria do candidato não informou a agenda ao Ecos da Notícia.

Minoru Kinpara (PSDB) – Manhã: Assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis na OAB e agenda Interna. Tarde: Reunião interna com apoiadores. Noite: Reunião no bairro Apolônio Sales e reunião no bairro Alto Alegre.

Roberto Duarte (MDB) – Manhã: Gravação de material de campanha, reunião em empresas, assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis na OAB, sessão na ALEAC e reunião com apoiadores de candidatos a vereador. Tarde: Caminhada no Boa Vista e visitas às indústrias. Noite: Encontro com apoiadores.

Socorro Neri (PSB) – Manhã: Encontro com funcionários do Arasuper bairro 2º Distrito, assinatura do Termo de Compromisso com Campanhas Eleitorais Acessíveis na OAB e reuniões Institucionais e de Gestão. Tarde e noite: Reuniões Institucionais e de Gestão, reunião com os agentes de Saúde e Endemias e reunião com líderes do Movimento Comunitário.

Tião Bocalom (PP) – Manhã: Reunião com empresários, bandeiraço e caminhada na 6 de Agosto e gravação programa eleitoral. Tarde: Bandeiraço na rotatória do Florestal, caminhada no Aeroporto Velho e reunião com lideranças comunitárias.