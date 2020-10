Voluntários retiram toneladas de lixo deixado por acreanos e turistas em Fortaleza do Abunã

O pequeno Distrito de Fortaleza do Abunã, em Porto Velho (RO), atrai todos os anos milhares de turistas que buscam se refrescar nas águas do Rio Abunã e curtir uma praia de areia branca e ainda apreciar o contato com a fauna e flora da Amazônia internacional. Mas, os moradores da região estão preocupados com o excesso de lixo deixado por muitos turistas nas praias e nos espaços públicos, tanto do lado brasileiro quanto boliviano.

Recentemente uma ação promovida por voluntários de uma igreja em Extrema e a comunidade local, retiraram quase duas toneladas de lixo. Nas redes sociais, eles pediram a colaboração dos visitantes que buscam curtir o final de semana na região, de regras básicas de etiqueta; cada um leve o próprio lixo.

Por conta da distância, a grande maioria dos visitantes é do Acre. Eles chegam ao local de carro ou em grandes excursões de ônibus, vans. Os resíduos deixados por eles e pelos visitantes do próprio estado de Rondônia, que vão desde garrafas de bebidas até itens de acampamento, estavam acumulados nas praias e na área de mata, provocando um cenário pavoroso.

No lado brasileiro, a situação só não é mais complicada porque existe a coleta de lixo municipal, porém, no lado boliviano a falta de ação do poder público aliada com as dificuldades de transporte dos resíduos tem incorrido em crime ambiental grave, pois os materiais vão parar direto no leito do Rio Abunã, um dos principais mananciais da região perdendo apenas para o temido Rio Madeira.

“Eu gostaria de fazer um pedido aos turistas: levem o lixo pra casa! Não custa nada fazer isso! Quando o Rio enche, esse lixo todo entra pra dentro do leito matando peixes e prejudicando os moradores. Nós estamos fazendo esse mutirão para poder amenizar a situação. Vamos preservar esse ambiente que é muito visitado por todos e essencial para a região. Vamos ter consciência”, disse durante um vídeo, o voluntário Val Aguiar.