Motorista é autuado por dirigir embriagado em carreata de Nossa Senhora Aparecida no Acre

Um motorista foi autuado pelo pelotão de trânsito da Polícia Militar do Acre ao dirigir embriagado na carreata de Nossa Senhora Aparecida, nessa segunda-feira (12), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os fiéis tiveram que se reinventar e celebraram o dia da padroeira do Brasil com uma carreata que reuniu cerca de 1,7 mil pessoas em 450 veículos. A carreata saiu da Avenida Mâncio Lima e foi até a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, onde ocorreu uma missa campal.

O chefe do Policiamento de Trânsito de Cruzeiro do Sul, tenente Robson Belo, disse que a equipe policial fazia o acompanhamento da carreata quando logo ao final da fila de veículos visualizou um carro com quatro homens sem camisa e resolveu fazer uma abordagem.

O motorista se negou a fazer teste de bafômetro, mas, segundo o tenente, ele apresentava sinais de embriaguez e forte odor de álcool. Ele foi multado e em seguida liberado com o carro após um outro motorista se apresentar, fazer bafômetro e confirmar que não estava alcoolizado.

“Ao final da carreata, em frente a igreja, na hora da dispersão, ele estava com alerta ligado e vindo normalmente na carreata. Eram quatro homens dentro do carro e todos sem camisa. Aí, durante a conversa foi percebido o odor etílico, pedimos que ele parasse e solicitamos que fizesse o teste, mas ele se negou. Foi verificado que existia alteração psicomotora e, por isso, aplicamos as medidas administrativas de multas. O carro foi liberado para um condutor que se submeteu ao teste e testou negativo para uso de álcool”, afirmou o tenente.