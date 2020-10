Lexa é assaltada após gravação de programa do Multishow

A cantora Lexa, 25, foi vítima de furto na noite desta segunda-feira (12) logo após gravar o programa “TVZ Temporada Lexa”, no Multishow. Usando o celular da mãe, ela postou vídeos no Instagram e contou que o furto aconteceu nas proximidades do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

“Levaram meu celular”, disse. Ela estava em um carro acompanhada de seu estilista e não sofreu ferimentos. “Estou bem”. A cantora contou que saiu da gravação feliz e agradeceu a produção pelo programa que considerou especial. Logo depois, quando estava a caminho de outro compromisso, um homem puxou o celular e fugiu.

Lexa relatou ter ficado muito nervosa após o ocorrido. “É muito ruim. Mas vou ficar bem”, disse. A cantora mencionou o estresse emocional e reclamou da burocracia de precisar bloquear senhas.

Ela agradeceu aos fãs que enviaram mensagens de apoio. “E bola pra frente”, concluiu.

Na semana passada, Lexa recebeu com surpresa a classificação que o YouTube deu para o clipe de “Sobrenatural”, que lançou no dia 8. A plataforma de vídeos restringiu o acesso ao vídeo para menores de 18 anos.

“Não entendi o motivo”, reclamou a cantora. “Estou chocada. Essa classificação não faz sentido.”Apesar de sensual, a cantora defende que não tem nada de explícito no vídeo. Nas imagens, ela aparece em um traje mínimo de couro. O cenário é de uma casa noturna, com pouca luz e muitos flashes.