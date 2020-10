Gusttavo Lima e Andressa Suita dão versões diferentes sobre divórcio; veja o que cada um disse

O término do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita gerou declarações públicas com versões diferentes.

O caso inclui uma música nova do cantor sobre separação, “Café e amor”, lançada no dia do anúncio, e declarações que repercutiram e confundiram os fãs nas redes sociais.

O cantor sertanejo e a modelo estavam juntos desde 2012 e se casaram em 2016. O casal tem dois filhos: Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos.

Veja as declarações sobre a separação:

– O cantor sertanejo anunciou na sexta (9), por meio de nota, que estava separado da modelo ‘após um desgaste normal da relação’; – Por coincidência, ele lançou a música “Café e Amor”, que fala sobre separação, no mesmo dia e deixou os internautas nas redes sociais confusos. As hipóteses de uma ação promocional da música foram descartadas quando a assessoria confirmou o término; – Gusttavo e Andressa passaram o final de semana sem postar nas redes sociais; – Na manhã de terça (13), a modelo e influenciadora postou uma série de vídeos falando sobre como o término foi inesperado para ela; – Na tarde de terça, Gusttavo escreveu “Questione o que não está bom, arrume, modifique” no Twitter. O conteúdo é idêntico a textos genéricos sobre relacionamentos postados na internet. (veja mensagem na íntegra abaixo).

Primeira nota

A nota divulgada pela assessoria de Gusttavo Lima na sexta-feira dizia que o relacionamento “naturalmente” chegou ao fim.

“Confirmamos que o cantor Gusttavo Lima está separado da modelo Andressa Suita. O término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação.

Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica”, explica a nota enviada à imprensa na sexta (9).

‘Foi um choque’

A modelo começou o vídeo no Instagram na terça-feira (13) justificando o tempo que passou fora das redes sociais, e contou que ficou surpresa com o término.

“Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado, para mim estava tudo bem”, disse Suita.

“A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar e na madrugada de domingo para segunda eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar nosso casamento”.

Andressa também comentou que seu casamento “não era um conto de fadas”. “Tínhamos problemas com qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar”, explicou.

Depois dos vídeos publicados na manhã de terça, a modelo não postou mais sobre o assunto nem nada sobre trabalho.

‘Não tenha medo de ser sincero’

Após os vídeos de Andressa, o cantor postou no Twitter pela primeira vez na tarde de terça (13):

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar”, escreveu.

Em um tweet que foi apagado, Gusttavo continuou: “Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”.

Casamento de 5 anos

O relacionamento de Andressa e Gustavo começou em 2012, mesmo ano em que lançou o sucesso “Gatinha Assanhada”.

Eles se casaram em uma festa para amigos e família em outubro de 2016, na fazenda do cantor em Minas Gerais.

O primeiro filho, Gabriel, nasceu em junho de 2017, e Samuel em julho do ano seguinte. Nas redes sociais, tanto o pai quanto a mãe compartilham fotos e vídeos dos pequenos.

Gusttavo Lima dança com Andressa Suita ao som de ‘Investe em Mim’, de Jonas Esticado — Foto: Reprodução/Instagram/JonasEsticado

Nas últimas lives de Gusttavo, Andressa participava cantando a música “Investe em Mim”, de Jonas Esticado, e dançava junto com o agora ex-marido.