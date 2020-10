Filho de Bestene nega que tenha feito campanha eleitoral no Via Verde Shopping

O candidato à vereador pelo Progressistas divulgou uma nota na tarde desta terça-feira, 13, negando ter feito campanha no Via Verde Shopping, o que é vedado pela legislação eleitoral.

A denúncia, que foi encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, surgiu a partir da divulgação de uma foto com material de campanha dentro do shopping.

Na nota, Samir afirma que a foto se trata de uma reunião mensal com seus colaboradores, já que possui duas lojas no local e que o registro foi feito no horário em que o shopping estava fechado.

Nota de Esclarecimento

Em respeito à população de Rio Branco e aos meus colaboradores, venho explicar que, em momento algum, fiz campanha eleitoral nas dependências do Via Verde Shopping.

Sou empresário e temos duas lojas no Shopping. Como forma de valorização dos colaboradores e visando manter um atendimento de qualidade aos nossos clientes, realizamos uma reunião mensal, para avaliação do nosso trabalho e para ouvir sugestões e até mesmo reclamações por parte daqueles que trabalham em nossas lojas.

A reunião, cuja foto foi divulgada, aconteceu no dia 9 de outubro, as 8 horas da manhã, portanto, quando o shopping ainda estava fechado ao público.

Participaram da reunião somente os colaboradores das nossas lojas. Na oportunidade, sem nenhum ato combinado, eles pediram para tirar uma foto manifestando apoio a minha candidatura.

Foi o único momento em que se falou de eleição. Sempre respeitei e deixei nossos colaboradores livres para fazer suas escolhas.

Reitero aqui meu respeito à Legislação Eleitoral e ao trabalho dos órgãos de fiscalização.

Samir Bestene