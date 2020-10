Dupla tenta furtar fios de energia e internet da sede do Governo do Acre

O Palácio Rio Branco, sede do Governo do Acre, foi alvo de vandalismo e furto na madrugada desta terça-feira (13). O palácio fica a menos de 50 metros da Secretaria de Segurança Pública do Acre.

Mesmo sendo o local onde o governador Gladson Cameli despacha e se reúne com secretários, os bandidos não se intimidaram e tentaram furtar os fios da energia elétrica e a fiação da internet, segundo a polícia.

Os PMs que estavam de plantão no Palácio perceberam a falta de energia e resolveram olhar pela janela, quando viram dois homens mexendo na parte de fora do prédio e puxando os fios que levava o fornecimento de energia ao local.

Os militares desceram e conseguiram dar voz de prisão aos acusados em flagrantes. A dupla foi conduzida à Delegacia de Flagrante (Defla), para ser responsabilizada pelo crime de furto e vandalismo.