Criminosos atiram contra homens que jogavam sinuca em bar na Baixada da Sobral

Francisco Warlisson Leão de Oliveira, 38 anos, e Vitor Bruno Mendes da Silva, 20, foram baleados, na noite desta terça-feira (13), no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco

Segundo informações da Polícia Militar, os jovens estavam jogando sinuca em um bar na rua 15, quando quatro criminosos em um carro modelo Voyage de cor branco chegaram no local e atiraram contra os clientes do estabelecimento. Apenas Francisco e Vitor foram baleados. Após a ação, os bandidos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Vitor Hugo ao pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. O rapaz levou um tiro na cabeça. Já Francisco foi baleado na perna direita e foi conduzido ao PS por terceiros.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado por Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

