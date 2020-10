Comportamento da acreana Raissa em A Fazenda é comentado por outros participantes

Lucas Maciel, Jojo Todynho e Mirella passaram um bom tempo na casa da árvore em “A Fazenda 2020” (RecordTV), e conversaram sobre o comportamento de Raissa Barbosa, uma das participantes mais polêmicas da edição.

“Ah, meu Deus, deve estar um meme esses dois na internet”, disse Mirella sobre as discussões entre ela e Lucas, com quem teve um affair até pouco tempo e ele brincou:

“Umas cinco vezes ela jogou umas iscas para a gente brigar e eu fugindo, fugindo… Na quinta vez eu falei: ‘A gente não vai brigar hoje. Meu humor está muito bom. Amanhã, se quiser, a gente briga”.

Mirella, no entanto, fez uma advertência. “Mas ela tem que tomar cuidado com as brigas dela, porque menino do céu, a última…”, afirmou, citando a briga entre a modelo e Carol Narizinho, que movimentou os peões no começo da semana. “Eu achei que ela ia perder a linha”, confessou Lucas.

Jojo, que até então só ouvia a conversa, fez graça: “Gente, vou fazer um curso com a Carol, de auto controle”, disse ela. “Centrada, né? Não alterou nem o tom de voz”, elogiou Lucas.