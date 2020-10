Bombeiros fazem buscas por menino de 11 anos que sumiu em rio no interior do Acre

Criança tomava banho com o padrasto na tarde dessa segunda-feira (12) no Rio Môa quando desapareceu nas águas. Equipes dos bombeiros fizeram mergulho ainda na segunda, mas não encontraram menino e continuam buscas nesta terça (13).

Equipes do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um menino de 11 anos que sumiu na tarde dessa segunda-feira (12), no Rio Môa, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Ele tomava banho com o padrasto próximo à ponte do rio quando em determinado momento os dois caíram em uma parte mais funda do manancial. Segundo o Corpo de Bombeiros, o padrasto conseguiu sair da água, mas a criança acabou desaparecendo.

Ainda nessa segunda, foram feitos mergulhos no local até o início da noite, mas o menino não foi achado e as buscas foram suspensas por conta do horário.

O comandante dos bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão José Oliveira informou que já nas primeiras horas desta terça-feira (13), as equipes retornaram para o local para continuar com os mergulhos.