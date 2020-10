Após fim do casamento, Gusttavo Lima e Andressa Suita não dividirão fortuna

“Eu tenho o meu trabalho, e o Gusttavo tem o dele. Me senti bem na época, para mostrar que não estava me casando por interesse, que era por amor, mesmo. Sempre tive o meu trabalho. E não foi ele que me propôs isso, foi uma escolha minha. Porque no mundo em que a gente vive tudo é interesse, né?”, afirmou.

Gusttavo é um dos cantores mais bem pagos do Brasil. Em 2019, ele chegou a faturar R$ 700 mil por show. A casa em que vive em Goiânia é avaliada em R$ 30 milhões.