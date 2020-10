Após 10 dias, presos que fizeram buraco em vaso de cela no AC e fugiram de delegacia seguem foragidos

Os dois presos que fugiram da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) no último dia 3 de outubro, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, seguem foragidos. A informação foi confirmada ao G1 pelo delegado-geral adjunto de Polícia Civil, Alex Cavalcante.

Na época, a polícia informou que eles fizeram um buraco no vaso sanitário da cela e conseguiram deixar a delegacia. Segundo o delegado, as equipes ainda fazem buscas pelos dois presos.

Entre os presos está o principalsuspeito de matar a jovem Rosiane Martins Cavalcante, de 26 anos, que foi achada dentro de uma cisterna no último dia 6 de setembro na Travessa JK, bairro Eldorado, em Rio Branco. Ele tinha sido preso no dia 26 de setembro pela Polícia Civil do Acre. O outro preso que fugiu é apontado como um dos chefes de facção criminosa que atua na capital.

No mesmo dia em que a dupla fugiu da delegacia, o preso Alisson Batista Alves, conhecido como Pinóquio, fingiu estar doente para ser levado à Unidade de Pronto Atendimento da Sobral, em Rio Branco e, ao chegar na unidade de saúde, ele disse que as algemas estavam apertando o pulso dele e conseguiu fugir.

Ele foi recapturado na manhã dessa segunda-feira (12), nove dias depois, às margens do igarapé Judia, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Ainda segundo o delegado, um procedimento administrativo foi aberto da Corregedoria da Polícia Civil para apurar a fuga dos presos.

“O pessoal continua em diligência para recapturar os dois foragidos da delegacia. Normalmente, a Corregedoria abre uma investigação preliminar para angariar elementos. Caso fique constatada a participação de algum servidor, aí ele vai ser processado disciplinarmente”, afirmou Cavalcante.