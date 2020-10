Andressa Suita fala sobre separação de Gusttavo Lima: ‘Foi um choque’

Andressa Suita usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre sua separação do cantor Gusttavo Lima. O casal anunciou o fim do casamento de cinco anos na última sexta-feira (9).

“Foi necessário eu ficar um pouco distante pra poder assimilar tudo o que estava acontecendo, tudo o que está acontecendo”, iniciou Andressa, que não usava as redes desde o anúncio.

“Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado, para mim estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar e na madrugada de domingo para segunda eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar nosso casamento.”

Em nota divulgada na sexta, a assessoria do cantor disse que o casamento acabou após “um desgaste normal da relação” (leia a íntegra mais abaixo). Desde então, Lima não falou sobre o assunto nas redes sociais.

‘Minha vida precisa continuar’

A modelo também comentou que seu casamento “não era um conto de fadas”. “Tínhamos problemas com qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar”, explicou.

“Minha vida precisa continuar. Preciso cuidar do que tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos. E cuidar de mim também. Vou seguir por eles e para eles. Vida que segue.”

Andressa e Gusttavo estavam juntos desde 2012 e se casaram em 2015. O casal tem dois filhos: Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos.