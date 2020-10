Agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta terça (13)

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda de campanha nesta terça-feira (13). Os postulantes farão reuniões com apoiadores e de campanha, caminhadas e agendas com candidatos a vereador, informaram as assessorias.

Daniel Zen (PT) – O candidato inicia o dia visitando a Cooperativa dos Extrativistas do Acre (Cooperacre). Zen segue a tarde em agenda com apoiadores e finaliza o dia no bairro Adalberto Aragão.

Jamyl Asfury (PSC) – Pela manhã, visita em empresa e caminhada na baixada da Sobral. A tarde, Asfury continua com visitas em empresas. A noite, o candidato tem reunião na baixada da Habitasa e Conjunto Esperança

Jarbas Soster (Avante) – A assessoria do candidato não informou a agenda ao Ecos da Notícia.

Minoru Kinpara (PSDB) – O candidato tem agendas internas durante a manhã. A tarde, participa de reunião com apoiadores e fará caminhada no bairro Tancredo Neves. A noite, Kinpara tem reunião no Conjunto Nova Esperança.

Roberto Duarte (MDB) – Pela manhã, gravação de material de campanha, visitas em empresas e reunião de alinhamento e planejamento de campanha. A tarde, Duarte faz visitas em empresas e reuniões com candidatos a vereador. A noite, visitas com candidatos a vereador na Vila Betel, Jardim Primavera e João Eduardo.

Socorro Neri (PSB) – A candidata tem reuniões Institucionais e de Gestão e reunião de campanha pela manhã. A tarde, gravação de vídeo para Faculdade Pitágoras. A noite, Neri tem reunião com apoiadores da cultura.

Tião Bocalom (PP) – Pela manhã, o candidato tem reunião com empresários, bandeiraço e caminhada na 6 de Agosto e gravação programa eleitoral. A tarde, bandeiraço na rotatória do Florestal e caminhada no bairro Aeroporto Velho. No início da noite, Bocalom tem reunião com lideranças comunitárias.