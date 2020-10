Treta: Acreana Raissa surta e parte pra cima de Carol Narizinho: “Vai me bater?”

O clima que já não era de paz, fechou de vez em Fazenda 12. Na noite deste domingo, os peões se reuniram na área externa da sede para uma atividade extra, uma espécie de Jogo da Discórdia, que deu o que falar dentro e fora do programa.

Tudo começou quando Raissa Barbosa usou o termo “patricinha” com Carol Narizinho que não gostou e foi tirar satisfação com a, até então, amiga. “Patricinha não significa ter estilo. Patricinha significa ter dinheiro, condições financeiras e se achar”, tentou explicar a ex-panicat. Mas a modelo não gostou nadinha e ficou repetindo: “Então quer dizer que a gente vai brigar agora, a gente vai brigar?“, disse Raissa, e continuou: “Eu acho que tu tá querendo brigar comigo, tá parecendo“.

Victória Vilarrim até tentou amenizar, mas Raissa parecia estar sem paciência com Carol. “Por isso que eu conversei com Jojo, porque eu estou aqui na batalha“, disse Narizinho. Raissa respondeu: “Mas é uma brincadeira, pelo amor de Deus“. Carol continuou a insistir que nunca teve ninguém para bancar ela e Raissa subiu o tom: “Tá bom, você não é patricinha!“

Partiu pra cima

No entanto, a treta foi parar no quarto e as duas foram tentar conversar no quarto. Mas Raissa começou a surtar, porque Carol repetia insistentemente o que para ela era ser patricinha: “Ter estilo é uma coisa, ser patricinha é outra coisa“. E Raissa falou: “Mas eu quis dizer outra coisa. Meu Deus, Carol. Escuta, Porra! Você não sabe escutar, caralho! Não sabe escutar, não sabe escutar“, gritou ela em cima da loira.

A discussão ficou ainda pior, quando Raissa ouviu Carol comentando com Luiza Ambiel e Victória que não ia tentar conversar mais com a ex -vice miss bumbum, por que ela não “tinha cabeça”. De maneira inexplicável, Raissa pulou da cama dela, driblando três camas e partiu pra cima de Carol: “Tá falando que eu não tenho cabeça? Vai falar, vai falar?“, disse ela sendo segurada por Victória e Lidi Lisboa.

Por sua vez, Carol manteve o mesmo tom de voz baixo e questionou repetidamente: “Vai me bater?“

Contida pelas peoas, Raissa saiu quebrando móveis da sala e descontou toda sua raiva no sofá.