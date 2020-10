Socorro Neri aciona justiça por discordar de teor de propaganda eleitoral de Duarte onde é criticada

A prefeita Socorro Neri (PSB) entrou com um pedido de direito de resposta na Justiça Eleitoral, após uma moradora lhe criticar acerca da falta de infraestrutura na baixada da Sobral. O vídeo foi veiculado pelo candidato do MDB à Prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte, da coligação “Coragem para mudar”, no último sábado,10. Na edição, a moradora critica Neri e diz que milhões e milhões [recursos públicos] foram jogados fora.

“Cadê o nosso dinheiro, para onde foi? Agora como é que fica a nossa propriedade? Está aqui tudo acabado. Isso aqui é gestão PT, ISSO AQUI É A GESTÃO SOCORRO NERI E MARCUS ALEXANDRE. É A SUA GESTÃO PREFEITA! Então, a senhora tem que vir aqui. A população quer ver o seu rosto. A senhora sabe que a obra não presta. A senhora sabe muito bem que nós temos aqui um dinheiro público jogado no ralo”, diz a moradora no vídeo.

Logo após a fala da moradora, Duarte afirma que “a gestão correta, honesta e competente, jamais joga dinheiro fora”.

No pedido de resposta, os advogados de Socorro argumentam que o vídeo mostra acusações graves e desinformações, com a finalidade de confundir e criar estados emocionais, além de promover agressões dissimuladas. “Nos trechos grifados, fica evidenciada a busca desesperada em agredir, criar toda uma atmosfera desleal, visando incutir nos eleitores a ideia de que a administração da atual prefeita de Rio Branco estaria “jogando dinheiro público no ralo”, sendo, assim, uma gestão “incorreta e desonesta””, alegou a defesa da candidata a reeleição.

O juiz eleitoral da 9ª zona, Giordane Dourado, responsável pela propaganda, deverá decidir sobre o pleito nas próximas horas.