Morador diz que ‘toda madrugada’ falta energia no bairro João Eduardo 1

O morador Wemerson Nascimento, que reside na Travessa Osasco, no bairro João Eduardo 1, em Rio Branco, fez um vídeo para reclamar dos péssimos serviços prestados pela empresa que fornece energia no Acre e também reclamou da falta de iluminação pública.

Segundo o morador, geralmente pela madrugada ocorrem quedas de energia. Ele diz que essas quedas atrapalham o sono dos trabalhadores, que precisam lidar com o “calor infernal” estando sem ventilação e ainda ter que enfrentar pernilongos.

A falta de compromisso com os consumidores é tanta que além de faltar energia, as lâmpadas dos postes também acabaram queimando. “Com esse vai e vem de energia, nem as lâmpadas dos postes aguentam e nem os eletrodomésticos conseguem desempenhar suas funções, sendo que muitos queimam”, disse o homem revoltado com a empresa.

As ruas que estão sendo afetadas com essas quedas de energia no bairro João Eduardo 1 são: Travessa Osasco, João Nogueira, Antônio José Nogueira, Raimundo Nogueira. Os moradores pedem uma intervenção rápida da Empresa Energisa.

Veja o Vídeo;